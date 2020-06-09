Тегеран, , 19:09 — REGNUM Иранские военные построили у южного побережья страны копию авианосца США типа «Нимиц», сообщает 9 июня агентство The Associated Press.

Копия корабля замечена возле морского порта Бендер-Аббас. Агентство считает, что это сделано в рамках подготовки к военным учениям.

Основываясь на данных со спутниковых снимков, агентство уточняет, что внешне модель сильно напоминает американский атомный авианосец типа «Нимиц», регулярно заходящий в Персидский залив через Ормузский пролив.

Разница заключается в том, что если реальный авианосец типа «Нимиц» имеет габариты 300×75 метров, то его иранская копия — 200×50 метров.

Кроме того, на палубе размещены 16 имитаций палубных самолётов.

Отмечается, что представители Пятого флота США, базирующегося в регионе, отказались комментировать эту информацию.

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