Штат Калифорния, США, , 15:06 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Fab Fours из Калифорнии создало на базе Chevrolet Colorado монстр-трак под названием Kymera. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

В движение Kymera приводится 650-сильным 5,9-литровом дизельным Cummins V8, оснащённым двумя турбокомпрессорами. Мотор монстр-трака сочетается с задним приводом, что делает внедорожник более манёвренным. Двигатель авто располагается сзади.

Специалисты тюнинг-ателье оснастили машину новой подвеской, которая состоит из амортизаторов Fox и пружин. Отдельно стоит отметить, что оси машины взяты от машин созданных для военных. Также спереди модель имеет лебёдку.

Ранее компания Chevrolet провела премьеру внедорожника Suburban Z71, созданного для преодоления самых непроходимых участков бездорожья. Базовая комплектация авто оснащена движком V8 рабочим объёмом 5,3 л. Производительность агрегата равна 359 л. с.

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