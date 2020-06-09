Самара, , 13:12 — REGNUM Прототип первой в мире сверхлегкой оптической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для наноспутников готовят к испытаниям ученые Самарского университета им. Королёва. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба этого учебного заведения.

По сообщению пресс-службы вуза, в основе этой оптической системы лежит линза с уникальными характеристиками, которую разработали ученые Самарского университета. Объектив системы поместят в специальный корпус, который совсем недавно произвели в лаборатории университета, а затем установят на борту наноспутника.

По словам профессора кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Артема Никонорова, это первый в мире объектив с дифракционной оптикой, который будет запущен в космос. Общий вес этой системы составит менее 100 граммов.

Отмечается, что оптическая система сначала будет протестирована в Москве. При этом наноспутник подготовят к запуску к концу текущего года. Работа аппарата будет проходить на орбите на высоте 430 км.

По словам Артема Никонорова, ученые планируют с помощью этой ДЗЗ получать разрешение снимков земли менее ста метров.

Отмечается, что эти разработки проходят в рамках выданного гранта Фондом содействия инновациям при поддержке правительства и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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