Москва, , 10:40 — REGNUM Новая крупнокалиберная снайперская винтовка ORSIS-CT20 будет передана на испытания в российские силовые структуры до конца 2020 года. Об этом сообщил 9 июня ТАСС представитель производителя — компании «Промтехнология».

Он отметил, что пока официального цикла испытаний среди силовых ведомств нет, однако вопрос о передаче винтовки силовикам стоит на повестке дня. Почти все ведомства могут получить её в текущем году.

Винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac прошла этап предварительных заводских испытаний и готова к эксплуатации, в настоящее время идёт этап согласования государственных испытаний.

«Мы считаем, что наш текущий модельный ряд покрывает весь спектр задач на гражданском рынке и среди силовых структур», — сказал представитель компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты «Промтехнологии» провели модернизацию снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT, что позволило существенно увеличить дальность стрельбы.

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