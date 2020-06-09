Урумчи, Китай, , 05:18 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планирует вложить более 2 млрд юаней (около $282 млн) в строительство почти 4900 базовых станций 5G в этом году, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Региональная администрация связи сообщила, что строители местных коммерческих и промышленных парков устанавливают 5G-оборудование на существующие вышки 4G по всему региону. Метод позволяет сократить время строительства и снизить цену, обеспечив максимально рациональное использование имеющихся ресурсов. В настоящее время в регионе завершено строительство 3634 базовых станций 5G.

К концу года в городских районах Урумчи, столицы Синьцзяна, как ожидается, будет налажено постоянное покрытие сетями 5G, в то время как в других округах и городах появится покрытие. В настоящее время сеть связи пятого поколения в регионе доступна в сферах телемедицины, виртуальных инспекций энергосетей, добыче ископаемых с применением беспилотников и прочих сферах.