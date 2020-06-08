Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-15E прошел тестирование на совместимость с атомными бомбами нового образца B61−12, сообщает 8 июня пресс-служба Сандийских национальных лабораторий (SNL).

Истребитель F-15E U.S. Air Force

В ходе испытаний истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle успешно сбросил макет атомной бомбы B61−12 с высоты 7600 м. Отмечается, что это испытание является последним в серии, предназначенной для выяснения совместимости таких бомб c боевым самолетом.

«Мы отработали функционирование B61−12 на всех этапах применения и абсолютно уверены в том, что бомба совместима с самолетом F-15E. Испытания соответствовали всем заданным параметрам в области применения техники и безопасности. Комплекс успешно функционировал, при этом его точность была достаточно высокой», — указано в сообщении пресс-службы.

Программа испытаний на совместимость с истребителем-бомбардировщиком F-15E является одним из главных условий продления срока службы атомных бомб B61−12 ещё на 20-летний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная авиабомба B61 принята на вооружение в конце 60-х годов ХХ века. В дальнейшем планируется приспособить для её применения не только стратегические бомбардировщики B-2, истребители F-16C/D и F-35, но и самолеты стран — союзников США.

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