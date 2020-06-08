Киев, , 09:19 — REGNUM Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США способны поразить цели на территории России без захода самолетов в зону, находящуюся под контролем ЗРК С-400 «Триумф», полагают специалисты украинской консалтинговой компании Defense Express. Так они прокомментировали недавний полет бомбардировщиков над Арктикой у границы с РФ.

В сообщении компании отмечено, что установленные на B-52H крылатые ракеты двух видов могут преодолеть 980 км и более чем 1200 км.

«Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — отмечают в Defense Express.

Уточняется, что объекты — это российские военные базы в Арктике и инфраструктура Северного морского пути, от которого зависит жизнеспособность целых регионов.