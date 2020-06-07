Пекин, , 14:42 — REGNUM Китайская компания OPPO подтвердила, что работает над линейкой телевизоров с интернет-сервисами. Об этом сообщает GSM Arena.

Информация о том, что один из крупнейших производителей смартфонов в Китае работает над телевизорами Smart TV появилась в конце 2019 года. В ходе недавней онлайн-презентации, посвящённой коммерциализации технологий 5G, в OPPO подтвердили эти данные.

В OPPO отметили, что помимо смартфонов в скором будущем ассортимент продукции компании будет включать беспроводные наушники, умные часы, гарнитуры виртуальной реальности, роутеры и Smart TV.

Ожидается, что первые телевизоры от OPPO появятся на рынке во второй половине 2020 года. Они могут получить поддержку Android TV и Google Assistant.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года компания OPPO вошла в пятёрку крупнейших поставщиков смартфонов в мире. На долю устройств этой компании пришлось 8,2% от общего объёма поставок.