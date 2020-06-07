Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Рынок промышленных носимых электронных устройство будет расти на 15% в год в течение ближайших семи лет. Об этом свидетельствует прогноз Research and Markets.

К промышленным носимым устройствам относятся очки и гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, умные часы и прочие электронные приборы, которые используются на производстве. В 2019 году объём рынка промышленной носимой электроники составил около $2,89 млрд. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году объём достигнет $8,63 млрд со среднегодовым темпом роста 15%.

Отмечается, что рост рынка будет обусловлен не только стремлением повышения производительности труда, но и ужесточением политики контролирующих органов. В частности, регуляторы будут требовать внедрения более совершенных систем мониторинга уровня состояния здоровья работников для минимизации несчастных случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года тайваньский Институт информационной индустрии представил очки дополненной реальности для местного сталелитейного предприятия.

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