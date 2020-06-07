Пекин, , 13:36 — REGNUM Разбор планшета китайской компании Huawei MatePad Pro показал, что на долю комплектующих американского производства приходится 2% от общего количества элементов устройства. Об этом сообщает iJiwei.

В мае 2019 года Министерство торговли США ввело санкции в отношении китайской компании Huawei, запретив сотрудничество с американскими организациями. В ноябре того же года Huawei представила мощный планшетный компьютер MatePad Pro.

Специалисты iJiwei разобрали устройство и проследили происхождение каждого элемента плашета. Они установили, что подавляющая часть компонентов (71%) произведены в Китае.

На долю американских компаний пришлось только 2% компонентов. В пересчёте на стоимость этих элементов доля американских комплектующих составляет 4,5%. Среди иностранных поставщиков наибольший объём затрат пришёлся на чипы памяти из Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года правительство США ужесточило ограничения в отношении Huawei. После этого тайваньская компания TSMC прекратила прием заказов на производство чипов для Huawei.