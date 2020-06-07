Москва, , 13:04 — REGNUM Сотрудники научно-технического центра «Газпромнефти» получили патент на новое устройство для контроля состояния трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента.

Патент с названием «Устройство и способ внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода» описывает специальный прибор, который может перемещаться внутри трубы. Устройство оснащено группами датчиков, которые позволяют всесторонне оценить состояние трубопровода.

В отличие от серийно выпускаемых приборов для магнитной и акустической дефектоскопии новое устройство позволяет выявить трещины, зоны коррозии и другие повреждение трубопроводов. Также прибор оснащён датчика местоположения, что позволяет оперативно выявить проблемный участок трубы и передать информацию техническим службам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года специалисты подразделения «Транснефти» представили концепцию робота для внутритрубного обследования технологических трубопроводов.

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