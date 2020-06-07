Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Американская компания Apple готовит возможность приобретения электронных устройств в рассрочку по собственной кредитной карте Apple Card. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным агентства, Apple планирует запустить этот сервис в течение нескольких недель. Пользователи кредитных карт Apple Card смогут оплачивать приобретённые устройства Apple в течение нескольких месяцев без выплаты процентов.

Отмечается, что специальная годовая программа рассрочки будет распространяться на планшеты iPad, компьютеры Mac, клавиатуры и мониторы Apple. Для беспроводных наушников AirPods и медиаплееров Apple TV будет действовать шестимесячная программа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года компания Apple представила платёжный сервис Apple Card. Сервис представляет собой виртуальную платёжную карту, также банк Goldman Sachs выпускает для Apple физические карты. Пока оформление этих карт доступно только на территории США.