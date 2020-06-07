Вашингтон, , 12:06 — REGNUM При следующем запуске спутников Starlink компании SpaceX в качестве попутной нагрузки на околоземную орбиту будут выведены два космических аппарата BlackSky. Об этом сообщает SpaceNews.

Спутники дистанционного зондирования Земли BlackSky принадлежат американской компании Spaceflight Industries. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре таких аппарата.

Вице-президент по космическим операциям Spaceflight Industries Ник Мерски рассказал, что ещё два аппарата BlackSky будут запущены ракетой-носителем Falcon 9 вместе с пакетом спутников Starlink. Этот запуск ожидается 24 июня. К концу 2021 года компания планирует довести количество спутников BlackSky до 16, а потом довести состав группировки до 60 спутников.

Мерски отметил, что в последние годы рынок орбитальных запусков стал более доступным для малых компаний. Ранее переговоры о запусках даже небольших спутников начинались за два года до старта, сейчас контракты реализуются в гораздо более короткие сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников связи Starlink.