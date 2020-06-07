Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Министерство юстиции США изучает монопольное положение компании Google на рынке интернет-поисковиков. Об этом сообщает CNN Business.

Основатель компании DuckDuckGo Габриэль Вайнберг рассказал изданию, что несколько недель назад к нему обратились федеральные чиновники по вопросу о положении на рынке поисковых интернет-систем. Компания DuckDuckGo является разработчиком одноимённой системы и одним из конкурентов Google.

Вайнберг добавил, что федеральные чиновники изучают возможность изменения доли Google на рынке поисковых систем за счёт расширения возможности выбора на мобильных устройствах под управлением Android. В течение многих лет компания Google устанавливала собственную поисковую систему по умолчанию на все смартфоны под управлением этой систем, также разрабатываемой Google.

Федеральная торговая комиссия США проводила похожую проверку поискового и рекламного бизнеса компании Google в 2012 году. Тогда расследование было закрыто без предъявления иска компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году антимонопольный регулятор Евросоюза наложил на компанию Google штраф в размере €4,34 млрд за использование системы Android для создания монополии на рынке интернет-поиска. Также компанию обязали представлять пользователям несколько браузеров и поисковых систем при первом запуске магазина приложений для Android-устройств.