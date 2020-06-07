Москва, , 10:30 — REGNUM Мобильное приложение «Телекард» Газпромбанка не запускается за смартфонах с установленным TeamViewer из-за требований безопасности, сообщил представитель финансовой организации интернет-изданию vc.ru.

В июне пользователи мобильного приложение Газпромбанка обнаружили, что «Телекард» не запускается на смартфонах с установленными приложением TeamViewer для дистанционного управления устройством. В Газпромбанке объяснили это решение беспрецедентным ростом телефонного мошенничества.

Эксперты привели пример реального случая с использованием приложения TeamViewer Remote Control для мошенничества. В представленном случае мошенники подали от лица клиента Газпромбанка заявку на кредит на сайте организации. После этого злоумышленники позвонили клиенту банка, представились его сотрудниками и заявили о взломе интернет-банка с помощью вирусных программ.

Далее злоумышленники попросили установить приложение TeamViewer для дистанционного решения этой проблемы, после чего получили доступ ко всей необходимой информации для снятия средств со счёта клиента.

«Мы постоянно совершенствуем свое мобильное приложение с точки зрения безопасности. Впоследствии, как только мы разработаем систему защиты на такие случаи, как вышеприведенный, мы не будем закрывать доступ к нашему приложению из-за TeamViewer и других средств удаленного администрирования», — подытожили в Газпромбанке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в МВД РФ заявили, что более половины из всех случаев мошенничества в России осуществляются с использованием IT-технологий.