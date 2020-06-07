Пекин, , 09:54 — REGNUM Правительство Китая ожидает, что к концу 2020 года в стране будет запущено более 550 тысяч базовых станций мобильной связи 5G. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заместителя Китайской академии информационных и коммуникационных технологий Вана Чжициня.

Представитель ведомства, подчиняющегося Министерству промышленности и информатизации КНР, заявил, что по состоянию на февраль 2020 года в Китае функционировало около 156 тысяч базовых станций 5G. Он добавил, что к концу года сеть расширится до 550 тысяч базовых станций. Это позволит достигнуть полный охват сетью 5G городов уровня префектуры, а также ключевых областей окружных поселений.

Вана Чжицинь отметил, что к 2025 году общий объём инвестиций в строительство сети 5G достигнет 1,2 трлн юаней (около $173.3 млрд). Планируется, что развитие этих технологий позволит создать около 3 млн рабочих мест в сфере 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу первого квартала 2020 года общее количество пользователей сети интернет в Китае достигло 903,59 млн по данным Китайского информационного сетевого интернет-центра (CNNIC). По состоянию на март услугами связи 5G пользовались около 50 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество интернет-пользователей в Китае превысило 900 млн