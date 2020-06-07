Токио, , 09:31 — REGNUM Учёные научно-исследовательского института RIKEN задействовали мощности суперкомпьютера Fugaku для построения моделей распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает NHK.

Мощности суперкомпьютера позволили учёным построить модели распространения микроскопических капель при кашле инфицированного человека в различных помещениях. В частности, специалисты смоделировали распространение инфекции в движущемся вагоне поезда с открытыми окнами, и закрытых помещениях.

Один из авторов исследования Цубокура Макото рассказал, что сейчас учёные готовят конкретные рекомендации на основании полученных результатов. Ожидается, что они будут готовы в июле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Дональд Трамп заявил, что разрабатывающие вакцины от новой коронавирусной инфекции медики получат доступ к вычислительным мощностям американских суперкомпьютеров.