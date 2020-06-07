Москва, , 08:55 — REGNUM Патент на устройство для очистки околоземного космического пространства получила госкорпорация «Роскосмос». 7 июня об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на описание патента.

Устройство для удаления космического мусора описывается как крупноячеистая сеть в форме конуса. Этот прибор сможет устанавливаться на специальные космические аппараты.

Предполагается, что сеть позволит улавливать относительно крупный космический мусор, включая выведенные из эксплуатации спутники, разгонные блоки и элементы ракет-носителей. После сбора космического мусора аппарат будет выводить его на орбиту захоронения или сжигать в плотных слоях атмосферы.

Это изобретение является не первой российской разработкой для уборки космического мусора. В мае 2020 года рабочая группа «Аэронет» в рамках Национальной технологической инициативы представила планы по созданию системы для вывода мусора с околоземной орбиты. В основу этой разработки будет положен космический аппарат с электрическим двигателем, который будет использоваться для вывода с орбиты неактивных спутников и других крупных объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) приступили к разработке космического аппарата для уничтожения космического мусора. Планируется, что испытания в космосе начнутся через три года.

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