Москва, , 08:23 — REGNUM Устанавливать антивирусное программное обеспечение на смартфоны порекомендовал владельцам Android-устройств IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. 7 июня об этом сообщает агентство «Прайм».

Кричевский объяснил, что операционная система Android является открытой и самой распространённой. Это делает её привлекательной для хакеров и разработчиков вирусов. Он добавил, что разрабатывающая Android компания Google выпускает собственный антивирус и использует встроенную защиту в браузере Google Chrome. Но при этом владельцам Android-смартфонов «будет не лишним озаботиться вопросом установки дополнительной антивирусной программы».

Для владельцев iOS-устройств установка антивируса является необязательной. На смартфоны iPhone от Apple невозможно поставить приложения из сторонних сервисов, что затрудняет деятельность злоумышленников. Также эксперт порекомендовал конкретные антивирусные программы. Среди бесплатных систем защиты Кричевский выделил Avast, среди платных систем — Eset NOD и Kaspersky.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Сотрудники специализирующейся на кибербезопасности компании «Доктор Веб» предупредили об активности вируса, поражающего смартфоны под управлением устаревших версии Android (5.1 и более ранних).