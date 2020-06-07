Лондон, , 07:59 — REGNUM Руководство британского банка HSBC предупредило правительство Великобритании о возможных проблемах в Китае в случае запрета на поставки оборудования Huawei и выступило против этого решения. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

По данным издания, председатель HSBC Марк Такер обсудил эту проблему с советниками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Руководство банка считает, что правительство Китая может принять ответные меры в отношении британских компаний в случае запрета использования телекоммуникационного оборудования Huawei в Великобритании. В этом случае с трудностями при деятельности в Китае столкнётся и банк HSBC.

Китайская компания Huawei является ключевым партнёром многих британских операторов. На долю телекоммуникационного оборудования Huawei приходится около одной трети существующей базовой сети 4G.

Планировалось, что оборудование китайской компании будет использоваться и при развёртывании сети мобильной связи пятого поколения. Однако в январе правительство Великобритании ограничило участие Huawei в проектах 5G долей в 35% и невозможностью использования китайского оборудования в ключевых узлах формируемой сети мобильной связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что правительство Великобритании планирует полностью отказаться от использования оборудования Huawei в сетях 5G к 2023 году.

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