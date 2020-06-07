Москва, , 07:28 — REGNUM Из аэропорта «Внуково» вылетел самолёт Gulfstream G550 и с промежуточной посадкой на Азорских островах прибыл в аэропорт Кайенна во Французской Гвиане. Об этом свидетельствует информация портала flightradar24.com.

По данным РИА Новости, на борту этого самолёта во Французскую Гвиану прибыли специалисты НПО им. Лавочкина. Ранее руководство этого научно-производственного объединения сообщило, что готовит вылет группы специалистов на космодром «Куру» для устранения утечки токсичного топлива в разгонном блоке «Фрегат».

Французская сторона проинформировала Роскосмос об инциденте на «Куру» 21 мая. На космодроме в месте хранения российского разгонного блока было зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя. Планируется, что разгонный блок «Фрегат» будет использоваться в составе ракеты-носителя «Союз-СТ-А» для запуска спутника ОАЭ Falcon Eye-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции правительство Франции приостановило пуски с космодрома «Куру». После этого большая часть специалистов, обеспечивающих запуски с российскими средствами выведения, вернулась в Россию.

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