Москва, , 01:35 — REGNUM После сбоя в целом ряде стран мессенджер Telegram по-прежнему работает нестабильно. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что стабильная работа Telegram налажена в Москве, США и на Ближнем Востоке. При этом, во Франции и Великобритании происходят сбои в работе мессенджера.

По данным сетевого ресурса Downdetector.com, самые частые проблемы — это отсутствие возможности подключения.

Как передавало 6 июня ИА REGNUM, глобальный сбой возник в период между 23:00 и 01:00 (по мск.).

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