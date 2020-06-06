Токио, , 18:21 — REGNUM Специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) приступили к разработке искусственного спутника для уничтожения космического мусора. Об этом 6 июня сообщил телеканал NHK.

По данным журналистов, при создании аппарата аэрокосмическое агентство страны будет сотрудничать с ведущими компаниями в области физики и спутникового вещания — RIKEN и SKY Perfect JSAT Corporation.

Предполагается, что разработка будет основываться на принципе действия лазерного луча, который будет облучать космический мусор, а затем сбрасывать его в атмосферу.

Ожидается, что через три года специалисты смогут приступить к техническим испытаниям искусственного спутника в космосе.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что рабочая группа «Аэронет» в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) планирует профинансировать систему для вывода космического мусора с околоземной орбиты.

Читайте ранее в этом сюжете: В России разработают буксир для уборки космического мусора — СМИ