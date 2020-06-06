Пекин, , 16:09 — REGNUM Китайская компания Huawei является лидером по количеству базовых патентов в сфере технологий мобильной связи пятого поколения по состоянию на июнь. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на отчёт исследовательской компании из Германии IPlytics.

По оценкам экспертов IPlytics, к июню 2020 года компания Huawei зарегистрировала 3147 основных патентов (standard-essential patent — SEP) в сфере технологий мобильной связи пятого поколения. На долю Huawei пришлось 15,05% от общего количества основных патентов в сфере 5G. Это позволило китайскому гиганту обойти других лидеров отрасли: американскую компанию Qualcomm, финскую Nokia и южнокорейские Samsung и LG.

Шестое место по количеству зарегистрированных патентов заняла ещё одна компания из Китая — ZTE. Всего же на китайские компании пришлось 34,02% от общего количества патентов.

Отмечается, что в 2019 финансовом году Huawei потратила на исследования и разработки почти $18,5 млрд, что составляет более 15% от общего дохода компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Huawei и 18 автомобильных компаний Китая подписали соглашение о совместном внедрении технологий 5G в автомобилестроение.

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