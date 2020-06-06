Берлин, , 14:52 — REGNUM Немецкая компания Bosch представила систему автоматического оповещения экстренных служб о дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоциклистов. Об этом сообщает Autoblog.

Разработанная специалистами Bosch система получила название Help Connect. Она состоит из специального сенсорного блока, которые крепится на мотоцикл и приложения, устанавливаемого на смартфон.

Около 100 раз в секунду датчик измеряет ускорение и угловую скорость мотоцикла. В случае обнаружения непредвиденного нарушения система автоматически передаёт информацию о происшествии в местную службу экстренного реагирования. Местоположение происшествия определяется с помощью навигационной системы GPS и смартфона.

В Bosch отмечают, что по оценкам служб безопасности дорожного движения мотоциклисты погибают в ДТП в среднем в 28 раз чаще, чем водители легковых автомобилей. Внедрение автоматических систем оповещения позволит сократить время реагирования экстренных служб и спасти жизни водителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае японский автопроизводитель Honda интегрировал в мотоциклы Gold Wing сервис Android Auto.

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