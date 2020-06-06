Пекин, , 14:09 — REGNUM Китайские компании Huawei и NetEase подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных видеоигр. Об этом сообщает South China Morning Post.

Компания Huawei является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире и лидером в развитии технологий мобильной связи 5G. Подписанное соглашение позволит использовать эти технологии для разработки облачных игровых, музыкальных и образовательных сервисов NetEase в Китае.

Данное соглашение о сотрудничестве стало не первым для Huawei и NetEase. В июне 2019 года китайские компании подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание совместной лаборатории для изучения технологий облачных видеоигр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Huawei подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных видеоигр с другой китайской технологической компанией — Tencent. Планируется, что облачный игровой сервис Tencent GameMatrix будет работать на базе процессоров Huawei Kunpeng.