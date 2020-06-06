Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Широкое внедрение автономных систем управления автомобилями позволит предотвратить около трети всех дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Специалисты американской исследовательской компании IIHS проанализировали данные о 5000 дорожно-транспортных происшествий в США. Обобщив данные полицейских отчётов, они установили, что ошибками восприятия и другими человеческими факторами были вызваны около трети аварий.

Большинство происшествий оказалось связано с более сложными ошибками, включая неправильные предположения о поведении других водителей, слишком быстрая или слишком медленная скорость транспортного средства или неправильное выполнение манёвров. Значительная часть происшествий оказалась вызвана сочетанием нескольких причин.

Эксперты подытожили, что для действительного сокращения аварийности при внедрении автономных автомобилей потребуется ограничить возможности настройки автопилота. Самоуправляемые автомобили должны будут не только соблюдать правила дорожного движения, но и приспосабливаться к дорожным условиям, например, снижая скорость в районах с большим количеством пешеходов или в условиях плохой видимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае президент General Motors по глобальной разработке продуктов Дуг Паркс заявил, что компания работает над улучшенной версией системы поддержки водителей, которая сможет применяться в пределах населённых пунктов.

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