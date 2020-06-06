Осло, , 12:29 — REGNUM Норвежское подразделение крупнейшей итальянской судостроительной компании Fincantieri SpA подверглось кибератаке. Об этом 6 июня сообщает Bloomberg.

Компьютерные сети судостроительной компании были заражены вирусом-вымогателем. Представители норвежского подразделения подтвердили факт кибератаки, отметив, что компания приняла все необходимые меры для защиты системы от дальнейшего распространения вредоносного программного обеспечения. Подробности происшествия и сумма ущерба от кибератаки не раскрываются.

В прошлом году эксперты зафиксировали рекордно количество атак с использованием вирусов-вымогателей. По данным исследовательской компании Emsisoft, только в США в 2019 году таким кибератакам подверглось не менее 966 учреждений, а общий ущерб от действий злоумышленников составил более $7,5 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле сотрудники технического обеспечения аэропорта Праги успешно предотвратили кибератаку на компьютерные системы объекта.

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