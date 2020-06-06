Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Мессенджер Telegram получил редактор видеозаписей и ряд других новых функций в версии 6.2, сообщается на сайте проекта.

Новая версия мессенджера доступна на устройствах под управлением Android, iOS и macOS. Главным изменением стала появление возможности обработки видео с помощью фильтров или размещения текста и рисунков. Прежде эта функция поддерживалась только в редакторе фотографий.

Также в новом обновлении улучшен поиск GIF-изображений и управление папками с чатами. Пользователи Android-устройств заметят изменение анимаций и обновлённый видеоплеер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня основатель Telegram Павел Дуров заявил, что количество пользователей мессенджера в России составляет около 30 млн.