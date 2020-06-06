Лондон, , 10:26 — REGNUM Правительство Великобритании ведёт переговоры о поставках телекоммуникационного оборудования для сетей 5G с японской компанией NEC Corp и южнокорейской Samsung Electronics. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в отрасли.

Ранее в Великобритании допускали использование телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei для создания некритической части инфраструктуры мобильной связи нового поколения. В мае стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил правительству проработать полный отказ от китайского оборудования при развёртывании сетей 5G.

По данным издания, в качестве основного альтернативного поставщика рассматривается японский производитель NEC Corp. Отмечается, что представители правительства Великобритании уже начали переговоры с японской компанией. В качестве ещё одного варианта замещения оборудования Huawei рассматривается сотрудничество с южнокорейской компанией Samsung Electronics.

На долю Huawei приходится около трети базового оборудования сетей 4G в Великобритании. Планировалось, что китайская компания будет участвовать в создании сети 5G примерно в таком же объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае правительство Великобритании предложило сформировать альянс 10 «демократических держав» (D10) для создания альтернативной базы поставщиков базового оборудования для сетей 5G.

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