Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 09:52 — REGNUM Входящие в резервный состав экипажа корабля «Союз МС-17» космонавты Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Тренировки членов резервного экипажа начались 5 июня. Космонавты Шкаплеров и Бабкин отработали навыки управления кораблём «Союз МС» на комплексном тренажёре. Тренировка предусматривала отработку стандартных операций, а также одной из возможных нештатных ситуаций. Космонавты продемонстрировали готовность к отказу двигательной установки при выполнении тормозного импульса.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на октябрь 2020 года. Обычно к полёту готовятся два экипажа — основной и дублирующий. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Роскосмосе приняли решение о создании дополнительного резервного экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае был утверждён состав экипажа корабля «Союз МС-17» для полёта на МКС. В основной состав вошли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт США Кэтлин Рубинс. В дублирующий состав — космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай.

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