Париж, , 09:31 — REGNUM Правительство Франции планирует запустить аукционы на радиочастоты для сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в сентябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства экономики и финансов Франции Агнес Паннье-Рунакер.

В начале 2020 года правительство Франции планировало запустить аукционы на частоты для сетей 5G в июне. О своём желании принять участие в этом аукционе заявили представители операторов Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange и SFR.

Планам правительства помешала пандемия коронавирусной инфекции, приведшая к блокированию деловой деятельности. Агнес Паннье-Рунашер заявила, что сейчас в правительстве считают разумным проведение этих аукционов в сентябре. В этом случае базовая сеть связи 5G во Франции может быть развёрнута к концу 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Канады объявило о переносе аукционов на частоты для сетей 5G с конца 2020 года на июнь 2021 года.

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