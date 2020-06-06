Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Новые модели смартфонов iPhone американской компании Apple в 2020 году будут представлены позже, чем обычно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на поставщика Apple Broadcom.

Компания Broadcom является одним из ключевых поставщиков компонентов для смартфонов Apple. В частности, в iPhone используются модули Bluetooth и Wi-Fi от этой компании.

Главный исполнительный директор Broadcom Хок Тан в ходе телефонной конференции с аналитиками заявил, что в текущем году компания получит доход от поставки крупной партии компонентов беспроводной связи позже, чем обычно. Он объяснил, что это связано с задержкой выхода «основного продукта крупного производителя смартфонов из США».

Авторы Bloomberg отмечают, что это заявление свидетельствует о задержке массового производства iPhone 12. Обычно компания Apple представляет новые модели iPhone в сентябре, однако в 2020 году выпуск iPhone 12 ожидается октябре или ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что цепочка поставок Apple вернулась к обычным уровням производства после ограничений из-за вспышки коронавирусной инфекции к концу марта.