Москва, , 08:34 — REGNUM Старт российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» назначен на 29 июля, сообщает 6 июня РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, перенос запуска вызван задержкой в изготовлении космического аппарата. Также не исключается возможность дальнейшего переноса даты запуска.

Спутник «Глонасс-К» будет запущен с космодрома «Плесецк» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Первоначально запуск этого аппарата планировался на февраль 2020 года.

Предстоящий запуск станет третьим для спутников серии «Глонасс-К». Первый такой аппарат был запущен в 2011 году, второй — в 2014. Спутники «Глонасс-К» отличаются от моделей предыдущей серии — «Глонасс-М» — большин количеством излучаемых навигационных сигналов и более продолжительным гарантированным сроком активного существования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта с космодрома «Плесецк» была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М».

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