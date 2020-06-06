Оттава, , 08:05 — REGNUM Аукционы на частоты сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Канаде перенесены с конца 2020 на середину 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на министерство инноваций, науки и экономического развития Канады.

Первоначально правительство Канады планировало провести аукционы на частоты спектра 5G в декабре 2020 года. Министр инноваций, науки и экономического развития Навдип Бэйнс рассказал, что это решение было пересмотрено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Он объяснил, что меры по социальной изоляции привели к выросшей нагрузке на телекоммуникационную отрасль Канады. Перенос аукционов позволит операторам сосредоточиться на предоставлении основных услуг связи. Бэйнс отметил, что сейчас правительство планирует провести эти аукционы в июне 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае правительство Великобритании предложило сформировать альянс из 10 «демократических держав» (D10) для снижения зависимости от китайской телекоммуникационного оборудования.

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