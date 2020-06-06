Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Запуск марсохода Perseverance миссии «Марс-2020» запланирован на 17 июля, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Планетоход Perseverance будет запущен с помощью ракеты-носителя Atlas V с космодрома ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). В NASA отметили, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации на стартовую площадку не будут допущены иностранные СМИ.

По своей конструкции Perseverance практически идентичен роверу Curiosity, совершившему посадку на Марс в 2012 году. Perseverance будет использоваться исследований поверхности Марса, геологических процессов и истории планеты.

Марсоход Perseverance оснащён семью научными приборами, включая систему фото и видеокамер, спектрометры, георадар и набор датчиков. Также в состав миссии войдёт небольшой вертолёт Mars Helicopter Scout, который будет использоваться для изучения возможности полётов в разряженной атмосфере Марса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае российским транспортным самолётом Ан-124−100 «Руслан» на космодром ВВС США на мысе Канаверал была доставлена первая ступень ракеты-носителя Atlas V для запуска миссии «Марс-2020».

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