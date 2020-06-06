Москва, , 07:19 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA обсудит с представителями Роскосмоса и национальных космических агентств других стран текущую и будущую деятельность по освоению космоса, сообщила ТАСС представитель NASA Кэтлин Хамблтон.

Ранее в СМИ появились публикации о предстоящей видеоконференции с участием представителей космических агентств России, США, Канады, Японии и стран Евросоюза. Отмечалось, что дискуссия будет посвящена проблемам изучения Луны и другим вопросам международного сотрудничества в космосе.

«NASA с нетерпением ждет проведения дискуссии 9 июня с представителями ряда международных космических агентств, в том числе с нашими партнерами по Международной космической станции», — подтвердила Хамблтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил об «истощении каналов прямой связи» между Роскосмосом и NASA.

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