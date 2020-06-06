Пекин, , 07:10 — REGNUM Китайские инженеры планируют разработать новую твердотопливную ракету с большей подъемной мощностью, чем существующая ракета «Чанчжэн-11», сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Как отметили в Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации, усовершенствованная ракета получила название «Чанчжэн-11А» и будет способна стартовать как с суши, так и с морских платформ, а стоимость вывода груза на орбиту составит примерно $10 тыс. за килограмм.

По данным корпорации, разработку ракеты планируется завершить уже в этом году, а первый полет должен состояться в 2022 году. Ракета «Чанчжэн-11» преимущественно используется для запуска микроспутников и в настоящее время является единственной моделью твердотопливных ракет, а также первой ракетой Китая, стартовавшей с морской платформы.

Она может выводить на солнечно-синхронную орбиту до 500 кг грузов на высоту 500 км. Последний на текущий момент старт ракеты состоялся 30 мая текущего года с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.