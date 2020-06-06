Менло-Парк, США, , 06:21 — REGNUM Около 190 учетных записей в социальной сети Facebook, связанных с организациями, пропагандирующими превосходства белой расы, были заблокированы по решению администрации сервиса. Об этом 5 июня сообщает Associated Press со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что на удалённых страницах содержался призыв поддержать проходящие в США демонстрации, которые начались после убийства темнокожего мужчины Миннеаполисе (штат Миннесота).

«Мы видели, что эти группы планировали призвать тех, кто является их сторонниками и членами, прийти на протесты, в некоторых случаях они были готовы взять с собой оружие», — объяснил Брайен Фишман, руководитель подразделения Facebook, которое отвечает за борьбу с распространением публикуемых экстремистами материалов.

Ранее в Facebook сообщали, что не обнаружили иностранного вмешательства, в том числе России в протесты на территории США.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководство Facebook не нашло следов вмешательства России в протесты в США