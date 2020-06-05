Москва, , 16:34 — REGNUM Никакой опасности столкновения обломков разрушенного разгонного блока «Фрегат-СБ» с Международной космической станцией пока не выявлено. Об этом сегодня, 5 июня, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Сообщается, что в настоящее время опасных сближений российской орбитальной группировки, в том числе и МКС, с фрагментами разрушения баков разгонного блока «Фрегат-СБ» и другими космическими объектами не фиксируется. При этом специалисты Роскосмоса проводят мониторинг ежедневно два раза в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, топливные баки разгонного блока «Фрегат-СБ», которые еще с 2011 года крутились на орбите Земли, взорвались 8 мая и разлетелись на группу осколков. Этот разгонный блок использовался для вывода в 2011 году астрофизического спутника «Спектр-Р».