Рим, , 15:24 — REGNUM Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) приступила к испытаниям системы автоматического перехода гибридных автомобилей в электрический режим. Об этом сообщает интернет-ресурс iXBT.com.

Проект автокомпании под названием Turin Geofencing Lab поддержали городские власти итальянского города Турина и агентство общественного транспорта GTT.

Суть технологии заключается в том, что гибридный автомобиль будет автоматически переключаться с режима работы двигателя внутреннего сгорания в электрический режим при въезде в центральные части городов, перегруженные транспортом.

По мнению инициаторов проекта, данная технология поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды выхлопными газами. После окончания тестов в Турине разработка будет предлагаться в других городах Италии и зарубежья.

Ранее стало известно, что компания Fiat больше не планирует выпускать новое поколение компактвэнов 500L. Эта модель и 500X будут заменены одной моделью под названием 500XL.

Читайте также: Fiat отложил возобновление производства «Панд» из-за низкого спроса