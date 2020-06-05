Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Американская тюнинг-компания Crawford Performance из города Онтарио представила комплект лифта подвески для кроссовера Crosstrek. Об этом сообщается на сайте компании.

Увеличение клиренса владельцам Subaru Crosstrek обойдётся в 549,95 доллара (37 584 рублей).

Дополнительные внедорожные свойства авто придают специальные шины и 2,5-литровый мотор Boxer производительностью 300 «лошадей», созданным компанией Quirt Crawford.

Комплект подъёма Crawford Performance CDR Series состоит из 2-дюймового лифта передней подвески и 1,5-дюймового заднего подъёмника. Кроме того, в пакете имеются шесть удлинителей спереди и четыре удлинителя коротких распорок сзади.

Напомним, модель Subaru Desert Racer была представлена более года назад. Эта модель была создана специально для участия в раллийных гонках Baja 500 2019 года. Отдельно стоит отметить, что это самая стильная версия кроссовера Subaru Crosstrek японской автокомпании.

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