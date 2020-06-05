Пекин, , 14:12 — REGNUM Новым поколением OLED-экранов с технологией LTPO, позволяющей значительно снизить энергопотребление экранов, будут оснащены модели смартфонов компании Apple iPhone 13. Об этом написали журналисты китайского портала Mydrivers со ссылкой на источники.

Среди источников портала приводятся имена редактора ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха и Джона Проссера, известного надежностью предоставляемой информации по прошлым утечкам, а также основателя исследовательских компаний DisplaySearch и Display Supply Chain Consultants Росса Янга.

Технологи LTPO новых экранов позволяет контролировать включение и выключение отдельных пикселей дисплея, что увеличивает срок работоспособности устройства без подзарядки. По предоставленной источниками информации, новые экраны для Apple поставит традиционный контрагент американской корпорации компания Samsung.

Корейская компания является крупнейшим мировым производителем дисплеев типа OLED. Она проводит совершенствование этого типа экранов, постоянно вводя новые технологии.