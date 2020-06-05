Пекин, , 13:46 — REGNUM Поддержку большого перечня смартфонов, которые перестанут получать обновления, включая недавно анонсированную оболочку MIUI 12, прекратила компания Xiaomi. Список устройств, исключенных из поддержки, опубликован на ресурсе IThome.

В опубликованном перечне уточняется, что пока что прекращение поддержки касается китайской версии оболочки. Будут ли лишены новой MIUI 12 устройства за границами Китая, или эту версию программного обеспечения еще будет возможность установить, пользователи узнают не позднее осени.

Среди устройств, лишенных будущих обновлений, перечислены такие модели: Xiaomi Mi 8, включая Lite, SE, Pro и Explorer Edition, Xiaomi Mi Mix 2 и 2S, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Redmi Note 5.

Среди указанных устройств имеются устройства 2018 года, работающие на довольно мощном процессоре Snapdragon 845. Но это обстоятельство не повлияло на решение компании прекратить их поддержку.