Пекин, 5 июня 2020, 13:31 — REGNUM Выпуск первых модулей памяти DDR4, полностью изготовленных в Китае, начала компания Gloway. Об этом сообщили журналисты портала cnTechPost.
Модули памяти выпускаются объемом 8 и 16 ГБ. Они собраны полностью из китайских комплектующих, включая микросхемы, изготовленные компанией ChangXin.
Микросхемы ChangXin используются не только компания Gloway. В мае об использовании в собственных комплектующих микросхем ChangXin заявил пятая в мире по объемам производства модулей памяти компания ADATA из Тайваня.
В мае о выпуске твердотельного накопителя полного собственного цикла производства сообщили в китайской компании Goke Microelectronics. Для них применяется флеш-память китайской компании YMTC.