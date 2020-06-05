Пекин, , 13:31 — REGNUM Выпуск первых модулей памяти DDR4, полностью изготовленных в Китае, начала компания Gloway. Об этом сообщили журналисты портала cnTechPost.

Модули памяти выпускаются объемом 8 и 16 ГБ. Они собраны полностью из китайских комплектующих, включая микросхемы, изготовленные компанией ChangXin.

Микросхемы ChangXin используются не только компания Gloway. В мае об использовании в собственных комплектующих микросхем ChangXin заявил пятая в мире по объемам производства модулей памяти компания ADATA из Тайваня.

В мае о выпуске твердотельного накопителя полного собственного цикла производства сообщили в китайской компании Goke Microelectronics. Для них применяется флеш-память китайской компании YMTC.