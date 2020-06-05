Сингапур, , 12:57 — REGNUM Носимыми электронными устройствами, способными идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса, снабдить всех жителей планируют власти Сингапура. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters.

Устройство должны будут предоставить всем 5,7 млн жителей страны. Устройство будет небольших размеров для того, чтобы его можно было носить с собой на шнурке или в сумочке. Как сообщают журналисты, его решили выпустить на смену существующей системе на базе смартфонов и беспроводной связи Bluetooth, работающей нестабильно.

«Мы разрабатываем и скоро выпустим портативное носимое устройство, которое… не будет зависеть от наличия смартфона», — сообщил министр Вивиан Балакришнан, руководящий программой «Умная нация».

О добровольном или обязательном ношении устройства пока не сообщается. Министр уточнил, что первым этапом будут проведены испытания для оценки эффективности. Только в случае подтверждения высокой эффективности применения устройства его распространят по всем жителям.