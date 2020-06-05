Берлин, , 11:58 — REGNUM Компания Mercedes-Benz представила новый информационно-развлекательный комплекс для обновлённого CLS-Class. Об этом сообщили в пресс-службе немецкой марки.

Старая мультимедийка COMAND будет заменена на фирменную MBUX. Размеры двух дисплеев, размещённых на центральной консоли, сохранятся прежними — 12,3 дюйма. Информационно-развлекательный комплекс будет расположен рядом с цифровой приборной панелью. Управление MBUX происходит с помощью сенсорного дисплея.

Стоит отметить, что сам рестайлинговый CLS-Class будет продаваться в двух вариантах: CLS450 и AMG CLS53. Под капотом модели CLS450 разместят 362-сильный 6-цилиндровый трёхлитровый турбированный мотор. Модель CLS53 укомплектуют таким же 6-цилиндровым двигателем максимальной мощностью 429 «лошадей».

Ранее компания Mercedes-Benz представила рестайлинговую версию E-Class Cabrio с трёхлитровым шестицилиндровым двигателем EQ Boost мощностью 362 л. с.

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