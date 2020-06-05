Токио, , 11:45 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda готовит новые модификации для модели Mazda 3, среди которых может быть модель с турбированным двигателем и приводом 4×4. Об этом со ссылкой на источник, близкий к прайс-листам для дилеров бренда на 2021 год, сообщает CarsWeek.ru.

Ожидается, что Mazda 3 будет оборудована турбированным мотором и полным приводом. Стоит отметить, что последний раз турбодвигатель появлялся в линейке модели восемь лет назад. Однако за все это время изменился интерьер и экстерьер машины.

Вполне возможно, что Mazda 3 получил турбированный агрегат в кузове седан и хэтчбек. На это намекнул один информатор портала. Это означает, что все комплектации модели также будут укомплектованы турбированными двигателями.

Благодаря турбированной установке модель станет более динамичной. Кроме того, это повлияет на управляемость Mazda 3.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле текущего года дилеры японского автопроизводителя Mazda продали в России на 67% меньше авто, чем год назад.

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