Токио, , 10:45 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota официально представил рестайлинговый кроссовер Fortuner. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешне новинка отличается кардинально изменившейся лицевой частью. Автопроизводители оснастили модель модернизированной решёткой радиатора, иными бамперами и светодиодной головной оптикой. В боковой части кузова особых изменений нет, а вот на корме фонари имеют светодиодную начинку.

Изменения произошли и в линейке моторов. В гамме двигателей появился новый турбированный дизельный силовой агрегат мощностью 204 л. с. Его рабочий объём равен 2,8 литра. Этот мотор заменил предыдущую версию турбированного дизеля. 2,7-литровый агрегат производительностью 177 «лошадей» остался доступен для покупки. Оба мотора сочетаются со 6-скоростным «автоматом» и полным приводом.

Ранее стало известно, что продажи нового вседорожника Toyota Yaris Cross стартуют в сентябре 2020 года. Собрана модель на платформе TNGA-B. Ориентировочная цена её базовой комплектации в Европе составляет 18 тыс. евро (около 1,4 млн рублей).

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