Берлин, , 10:26 — REGNUM Эскиз салона компактного кроссовера Mokka следующего поколения представили в компании Opel. Изображение интерьера распространила пресс-служба компании.

Эскиз салона компактного кроссовера Mokka Пресс-служба Opel

Автопроизводители снабдили новое авто инновационной «приборкой» под названием Pure Panel. Приборная панель имеет два больших дисплея.

Построена модель будет на модульной платформе CMP от группы PSA. Новое лёгкое шасси снизило общий вес кросса на 120 кг в сравнении с предшествующей версией. Стоит отметить, что колёсная база машины осталась прежней.

Линейка двигателей кроссовера будет позаимствована у нового Peugeot 2008.

Ранее немецкая компания Opel провела премьеру фургона Vivaro-e с электромотором мощностью 136 «лошадей». С таким агрегатом электрофургон может разогнаться до 130 км/час.

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